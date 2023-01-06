В Харьковской области задержали предателя, который помогал оккупантам строить блокпосты и разукрашивал остановки в триколор.

В деоккупированной Балаклее Харьковской области задержали коллаборанта, который во время оккупации поддержал оккупантов и предложил им свою помощь. Мужчина давал указания на строительство вражеских блокпостов и раскрашивание остановок автотранспорта в российский триколор.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Предателя назначили руководителем созданного агрессором местного "дорожно-ремонтного предприятия". На должности он организовывал восстановление дорог для перебрасывания колонн военной техники РФ на восточный фронт.

Также он постоянно пытался привлекать местных жителей в ряды псевдоучреждения. В случае согласия предатель обещал лояльное отношение оккупантов и зарплату в российских рублях. После освобождения Балаклеи злоумышленник пытался "залечь на дно", но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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