В деоккупированной Балаклее Харьковской области задержали коллаборанта, который во время оккупации поддержал оккупантов и предложил им свою помощь. Мужчина давал указания на строительство вражеских блокпостов и раскрашивание остановок автотранспорта в российский триколор.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Предателя назначили руководителем созданного агрессором местного "дорожно-ремонтного предприятия". На должности он организовывал восстановление дорог для перебрасывания колонн военной техники РФ на восточный фронт.
Также он постоянно пытался привлекать местных жителей в ряды псевдоучреждения. В случае согласия предатель обещал лояльное отношение оккупантов и зарплату в российских рублях. После освобождения Балаклеи злоумышленник пытался "залечь на дно", но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
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Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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