СБУ задержала вражеского агента, который наводил ракеты на ТЭС в Днепре и "охотился" за украинскими ПВО.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Работая в местной фармацевтической компании, предатель занимался поставками лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях ВСУ.

В первую очередь, агент пытался выявить боевые позиции сил ПВО расположения штабов оперативного командования украинских войск.

Предателем оказался агент главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ.

Коллаборант передавал агрессору локации местных объектов тепло- и энергообеспечения. СБУ задержали агента на попытке сбора разведывательной информации об украинских объектах.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильные телефоны с поличным с перепиской с представителем российской спецслужбы.

Следователи СБУ сообщили приспешнику врага о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

По ходатайству СБУ суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Харьковской области задержали предателя, который помогал оккупантам строить блокпосты и разукрашивал остановки в триколор.

В деоккупированной Балаклее Харьковской области задержали коллаборанта, который во время оккупации поддержал оккупантов и предложил им свою помощь. Мужчина давал указания на строительство вражеских блокпостов и раскрашивание остановок автотранспорта в российский триколор.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, предатель направил более сотни единиц вражеской техники в сторону Киева: на Сумщине поймали очередного коллаборанта.

Как сообщала Politeka, украинские беженцы могут получить по 150 евро: кто может рассчитывать на выплаты и как их получить.

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