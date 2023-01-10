Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Работая в местной фармацевтической компании, предатель занимался поставками лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях ВСУ.
В первую очередь, агент пытался выявить боевые позиции сил ПВО расположения штабов оперативного командования украинских войск.
Предателем оказался агент главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ.
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Коллаборант передавал агрессору локации местных объектов тепло- и энергообеспечения. СБУ задержали агента на попытке сбора разведывательной информации об украинских объектах.
Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильные телефоны с поличным с перепиской с представителем российской спецслужбы.
Следователи СБУ сообщили приспешнику врага о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
По ходатайству СБУ суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее в Харьковской области задержали предателя, который помогал оккупантам строить блокпосты и разукрашивал остановки в триколор.
В деоккупированной Балаклее Харьковской области задержали коллаборанта, который во время оккупации поддержал оккупантов и предложил им свою помощь. Мужчина давал указания на строительство вражеских блокпостов и раскрашивание остановок автотранспорта в российский триколор.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, предатель направил более сотни единиц вражеской техники в сторону Киева: на Сумщине поймали очередного коллаборанта.
Как сообщала Politeka, украинские беженцы могут получить по 150 евро: кто может рассчитывать на выплаты и как их получить.
Также Politeka писала о предателе, который строил блокпосты и раскрашивал остановки.