Как сообщается, новые правила были утверждены 27 января на 40-й сессии Академической конференции университета.
Новую норму прописали в Правилах внутреннего распорядка НаУКМА, сообщил председатель Наблюдательного совета НаУКМА Геннадий Зубко.
"В стенах Национального университета "Киево-Могилянская академия" употреблять язык государства-агрессора – русский – запрещено", – отметил Геннадий Зубко.
Он напомнил, что преподавание на русском в университете не ведется уже давно. Теперь запрет касается и общения между собой в учебном заведении.
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В комментариях мнения украинцев разделились: одни считают, что запрет на разговоры в вузе на русском языке - это правильное решение во время войны с Россией, а другие считают, что таким образом нарушается Конституция нашего государства.
"О, гляди, русские тролли вылезли. Подгорает сильно. И на языке начали писать, прогрессируют. Поддерживаю автора поста. А те, кто здесь размахивает конситуцией, не желаете порой пойти защищать страну? Нет?";
"спасибо Могилянке за пример! Удивительно, что до сих пор на 9 году войны приходится доказывать, что русский язык является агрессором и идентификатором "русского мира". Язык - это оружие, но в информационном и культурном пространстве";
"Я считаю, что руководство, не уважающее Высший Закон государства - нужно отправлять в отставку. Перед принятием таких бумажек ознакомьтесь с конституционными правами гражданина";
"Решение правильно. Надеюсь инициатива распространится и на другие высшие учебные заведения";
"В чем проблема? Хочется учиться на русском - в мордор. Какого черта упоротых надо терпеть здесь? За государственные средства?";
"Правильное решение. А комментарии наталкивают на мысль о том, что скоро у нас будет новая Конституция";
"Аж стыдно за альма матер. Дикость".
Напомним, преподаватели возмущены решением Минобразования: "Что мы имеем при тотальном незнании истории?".
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