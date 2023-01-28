В соцсетях начали часто появляться публикации жителей, которые разгневаны тем, что у соседей выключают свет реже, передает "9 канал".
Так, например, в Кривом Роге соседи-"доброжелатели" начали пакостить: обливать входную дверь мочой и забрасывать автомобили яйцами.
«Это же что у людей вместо мозгов, чтобы прийти к своим соседям из другого дома и облить все подъездные входные двери мочой, обметать яйцами припаркованные авто просто за то, что у нас есть свет, а у них отключают?! Это же каким надо быть злым, завистливым и желчным человеком, чтобы такое сделать! Когда у нас в ноябре отключали свет, а других нет – чего-то мы таким бредом не занимались...», - пишет одна из местных жительниц.
В комментариях предпологают, что вредительство вызвало несправедливое отключение света. Однако есть мнение, что жителей выбесила неправильная парковка автомобилей во дворе.
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Также сообщалось, что украинцы сцепились из-за новых отключений света, на что жалуются: "Нытики!".
Кроме того, Politeka.net писала, что энергетики запустят новую схему, которая облегчит жизнь украинцев.
Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что атаки на украинскую энергосистему планировались российскими военными совместно с энергетиками.