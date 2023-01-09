Украинские энергетики работают над тем, чтобы с середины февраля запустить новую схему электроснабжения.

Благодаря ей, как пишет Politeka.net, система подачи воды и отопления всегда будут с генерацией.

Сначала новая схема будет запущена в Киеве, затем по такому же примеру будут обеспечиваться другие крупные украинские города.

«Если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, то с середины февраля Киеву будет не страшен любой блэкаут. Киев будет стоять. Если система и не будет работать, то все равно люди получат тепло и воду", — сообщил в эфире телемарафона «Єдині новини» директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Самая сложная энергетическая ситуация остается в Херсоне и Николаеве. В Одессе тоже все очень сложно – помимо прочего регион был наименее развит в плане энергосетей.

В Харькове тоже все очень нелегко.

«И есть еще один город, где очень сложная ситуация — это Львов. Во Львов целились много раз, и многие объекты просто полностью уничтожены», - сообщил Харченко.

Энергетик также сообщил, что для полного восстановления и нормальной работы системы понадобится еще год, полтора. Что же касается графиков отключения света, они будут действовать минимум еще два месяца.

Это оптимистичный прогноз при отсутствии дальнейших обстрелов.

"Даже если оставить за скобками атаки, то отключения и стабилизационные графики никуда не денутся еще пару месяцев. Это минимум. Это самый короткий срок, который нужен, чтобы восстановить энергосистему до состояния живой: такой, которая может нормально обеспечить потребителей электричеством", – сказал Харченко.

В свою очередь глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, напомним, заявил, что атаки на украинскую энергосистему планировались российскими военными совместно с энергетиками.

По его словам, российские инженеры знали украинскую энергосистему "как свои пять пальцев", поскольку она была подключена к системе их страны до полномасштабного вторжения в феврале прошлого года.

Россия проводила систематическую кампанию, направленную на уничтожение трансформаторов, расположенных в ключевых узлах распределительной системы электросетей, а не самих электростанций.

Кроме того, Politeka.net писала о последствиях новой атаки на энергосистему Украины.

Украинцев также предупредили о резком изменении погоды – морозы не помилуют.