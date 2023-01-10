Аварийные отключения света снова действуют, потребление электроэнергии в Украине выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели.

Новые выключения света не застали уже привыкших ко всему украинцев врасплох. Но люди жалуются на отсутствие графиков и хаос в системе отключений, пишет Politeka.net.

Другие же подчеркивают: «Прорвемся! Это не проблемы на фоне Соледара, Бахмута или Херсона».

В результате споры некоторых пользователей соцсетей превратились в ожесточенные ссоры.

«…Дело не в критической инфраструктуре, а в нарушениях и злоупотреблении, которые допускают как ДТЭК, так и ЖЭК, так и обслуживающие компании. Кто ты такой, чтобы иметь свет, чтобы сварить есть и накормить ребенка?! Свет имеют только так называемые «привилегированные», а обычным – нельзя. Бросили как собаке кость «два часа в день» и будь рад! Да, в окопах еще хуже. И мы все равно будем донатить на ВСУ пока будет возможность и силы, но те, кто имеют свет, наверное, имеют больше права на свет?! Почему дом, где живут владельцы ЖЭКа имеет свет, а дома рядом не имеют?!...»,

«За один день для одного и того же дома два раза на сайте меняли группы очередности отключения электроэнергии! И электроэнергию отключали по графикам 1 и 2 групп, то есть почти весь день света нет! Пожалуйста, объясните, что происходит?»,

«Очень странно, что у вас есть время и вдохновение написать о ситуации с отключениями (у нас (Соломенка) уже 10 часов ушел), а на странице YASNO есть только сообщение об инсте. Это очень важно: сообщить всем инстаграммам, которые не работают при плохом интернете, я понимаю. Но объяснить киевлянам, что происходит и какие варианты на будущее может, важнее, не правда ли?»,

«Януша Корчака, 25 – выключают непонятно как. Весь район вокруг графиков, мы почти без света и в хаосе. При этом в части дома общие помещения со светом. То есть дом заживлен, но кто-то играет в ручном режиме и «щелкает» как хочет?! Объясните!»,

«У нас мужчины бедные мерзнут, умирают, голодают без света. Нытики конченные!».

Напомним, из-за ухудшения погодных условий ДТЭК анонсировал лимиты потребления электроэнергии не только днем, но и ночью.

Энергосистема Украины пережила уже 11 больших волн масштабных ракетных атак врага. Лимиты потребления, которые нельзя превышать, сегодня есть в каждом регионе.

Также сообщалось, что в "Нафтогазе" ответили на серьезные претензии.

Кроме того, Politeka.net писала, что энергетики запустят новую схему, которая облегчит жизнь украинцев.

Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что атаки на украинскую энергосистему планировались российскими военными совместно с энергетиками.