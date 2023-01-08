Атаки на энергосети Украины спланированы и осуществлены не только российскими военными, но и российскими энергетиками. На этом в комментарии Financial Times акцентировал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает пресс-служба ведомства.
По его словам, российские инженеры знали энергосеть Украины "как свои пять пальцев", поскольку до начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года она была объединена с энергосистемами России и Беларуси. Поэтому удары россиян были нацелены на ключевые узлы системы передачи, а не на электростанции.
Теперь украинские энергетики, которые уже три месяца держат энергосистему под сокрушительными ударами более 1000 российских ракет и дронов, лучше понимают российскую стратегию и принимают меры, направленные на минимизацию последствий атак.
Ранее мы сообщали, что в Украине по состоянию на 8 января растет потребление электроэнергии из-за устойчивых морозов. Соответственно это приводит к росту уровня дефицита в энергосистеме. Так что украинцев предупредили о возможных аварийных отключениях света в ближайшие дни.
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