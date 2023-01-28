Как сообщает Укргидрометцентр, подтопление поймы Днепра в Черниговской области может распространиться на соседний регион.
"По данным метеорологов, с 27 по 30 января на участке Верхнего Днепра в пределах Черниговской области будет происходить значительное затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными сёлами вдоль Верхнего Днепра и затопление жилых домов ряда сёл в Черниговском районе Черниговской области", - предупреждает Укргидрометцентр.
Ранее сообщалось, что погода в феврале будет нестабильной, однако вторая половина последнего зимнего месяца прогнозируется теплой.
Погода в конце января и начале февраля в Украине ожидается морозной.
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Во второй декаде февраля осадков будет больше, температура воздуха будет преимущественно плюсовая.
"Во второй декаде февраля температура вновь вырастет до плюсовых значений, но и осадков значительно увеличится - преимущественно в виде дождей и мокрого снега", - прогнозирует Щедрин.
Третья декада последнего зимнего месяца будет напоминать раннюю весну, ведь будет наблюдаться теплая погода от -2 до +14 градусов днем в зависимости от региона, а ночью от -2 до +7 градусов.
Напомним, магнитные бури в феврале - названы опасные даты, как улучшить самочувствие.
Кроме того, сообщалось, что украинцы предупреждают о новых испытаниях от зимы, названы даты.
Также Politeka.net писала, что украинцы оказались в плену ледяной стихии.