Как сообщает Укргидрометцентр, подтопление поймы Днепра в Черниговской области может распространиться на соседний регион.

"По данным метеорологов, с 27 по 30 января на участке Верхнего Днепра в пределах Черниговской области будет происходить значительное затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными сёлами вдоль Верхнего Днепра и затопление жилых домов ряда сёл в Черниговском районе Черниговской области", - предупреждает Укргидрометцентр.

Ранее сообщалось, что погода в феврале будет нестабильной, однако вторая половина последнего зимнего месяца прогнозируется теплой.

Погода в конце января и начале февраля в Украине ожидается морозной.

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погода, зима, дождь, лужи

Во второй декаде февраля осадков будет больше, температура воздуха будет преимущественно плюсовая.

"Во второй декаде февраля температура вновь вырастет до плюсовых значений, но и осадков значительно увеличится - преимущественно в виде дождей и мокрого снега", - прогнозирует Щедрин.

Польша, снегопады, стихия, погода

Третья декада последнего зимнего месяца будет напоминать раннюю весну, ведь будет наблюдаться теплая погода от -2 до +14 градусов днем в зависимости от региона, а ночью от -2 до +7 градусов.

Напомним, магнитные бури в феврале - названы опасные даты, как улучшить самочувствие.

Кроме того, сообщалось, что украинцы предупреждают о новых испытаниях от зимы, названы даты.

Также Politeka.net писала, что украинцы оказались в плену ледяной стихии.