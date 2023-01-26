Сильные "минусы" будут ощущаться как ночью, так и в дневное время. Причем мороз пощиплет украинцев как в восточных и северных областях, так и в Киеве, сообщает "Главред".
Серьезное похолодание в Украине прогнозируется в середине февраля. Столбили термометров опустятся ниже – 20 градусов.
На Харьковщине 19 и 20 февраля в ночное время не исключены морозы до – 24 градусов.
Ранее сообщалось, что в дни повышенной солнечной активности на нашей планете возникают магнитные бури.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Сбрейте": судья Мастер Шеф удивил изменениями во внешности в новом сезоне
Подписан скандальный закон, который называли "кувалдой": что изменится для тысяч украинцев
"Покайтесь": новый пожар вспыхнул в россии, в Сети говорят о Божьей каре
Ведущий и боец ВСУ Даниэль Салем срочно обратился к украинцам: "А теперь я должен попросить помощи..."
Магнитная буря высокой интенсивности ожидается в четверг 26 января.
Это последняя магнитная буря в январе – больше в этом месяце дней с высокой солнечной активностью не будет.
Для того, чтобы облегчить свое самочувствие в дни магнитной бури, следует:
- Больше бывать на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.
- Не есть жирную, жареную, острую пищу и фастфуд.
- Больше двигаться, делать зарядку.
- Отказаться от кофе, энергетиков, алкоголя и сигарет.
- Постараться спать не менее 7 часов в день.
- Не вступать в конфликты, держаться подальше от источников стресса.
- Чаще пить травяной или зеленый чай.
Следовать этим советам нужно не только в дни бури, но и за 2-3 дня до опасной даты. Тогда повышенная солнечная активность пройдет легче.
Напомним, в трагедии на переправе через Десну выжил только один.
Также сообщалось, что молодая украинка погибла на глазах у родителей, детей и любимого.
Также сообщалось, что в Киевской области произошла семейная драма - муж облил бензином свою гражданскую жену и поджег.