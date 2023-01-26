Сильные "минусы" будут ощущаться как ночью, так и в дневное время. Причем мороз пощиплет украинцев как в восточных и северных областях, так и в Киеве, сообщает "Главред".

Серьезное похолодание в Украине прогнозируется в середине февраля. Столбили термометров опустятся ниже – 20 градусов.

На Харьковщине 19 и 20 февраля в ночное время не исключены морозы до – 24 градусов.

Ранее сообщалось, что в дни повышенной солнечной активности на нашей планете возникают магнитные бури.

Магнитная буря высокой интенсивности ожидается в четверг 26 января.

Это последняя магнитная буря в январе – больше в этом месяце дней с высокой солнечной активностью не будет.

Для того, чтобы облегчить свое самочувствие в дни магнитной бури, следует:

Больше бывать на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.

Не есть жирную, жареную, острую пищу и фастфуд.

Больше двигаться, делать зарядку.

Отказаться от кофе, энергетиков, алкоголя и сигарет.

Постараться спать не менее 7 часов в день.

Не вступать в конфликты, держаться подальше от источников стресса.

Чаще пить травяной или зеленый чай.

Следовать этим советам нужно не только в дни бури, но и за 2-3 дня до опасной даты. Тогда повышенная солнечная активность пройдет легче.

Напомним, в трагедии на переправе через Десну выжил только один.

Также сообщалось, что молодая украинка погибла на глазах у родителей, детей и любимого.

Также сообщалось, что в Киевской области произошла семейная драма - муж облил бензином свою гражданскую жену и поджег.