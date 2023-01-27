Киевский священник Сергей Бережной был вынужден покинуть УПЦ МП, тогда его семья фактически от него отказалась, поскольку ее члены - клирики и верующие Московского Патриархата в Украине.

Сейчас Бережной – священник ПЦУ. Он служит в Киеве на Оболони, в небольшой часовне, поставленной на историческом месте, рядом с озером.

Кроме того, он приходской священник и капеллан столичной терробороны. Отец Сергей недавно вернулся из командировки в Финляндию и Данию, где служил для украинских переселенцев и где его принимали высшие церковные руководители главных конфессий этих стран, сообщает "Укринформ".

"Меня пригласил Совет национальных церквей Дании: они слышали запрос от украинцев, которые хотели, чтобы приехал именно украинский священник. Но там я узнал, что из Украины, из Киева туда приезжают клирики, которых называют украинскими священниками, но по факту они клирики Московского Патриархата в Украине и служат часто в церквях Московского патриархата за границей" , - рассказывает отец Сергей.

Также Бережной добавил, что священники УПЦ МП пытаются мимикрировать под текущую ситуацию, то есть, что выгодно в это время, то и делаем, где надо, мы побудем украинцами, а где надо, будем Московским патриархатом.

"Верующие озадачены многими вещами. И тем, что священники, которые едут в Европу так много лет их обманывали, говорили, что Запад это "темная сторона и зло, разврат". И тем, что они пытаются открывать приходы; это, кстати, противоречит каноническим правилам", - говорит священник ПЦУ.

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