Сейчас Бережной – священник ПЦУ. Он служит в Киеве на Оболони, в небольшой часовне, поставленной на историческом месте, рядом с озером.
Кроме того, он приходской священник и капеллан столичной терробороны. Отец Сергей недавно вернулся из командировки в Финляндию и Данию, где служил для украинских переселенцев и где его принимали высшие церковные руководители главных конфессий этих стран, сообщает "Укринформ".
"Меня пригласил Совет национальных церквей Дании: они слышали запрос от украинцев, которые хотели, чтобы приехал именно украинский священник. Но там я узнал, что из Украины, из Киева туда приезжают клирики, которых называют украинскими священниками, но по факту они клирики Московского Патриархата в Украине и служат часто в церквях Московского патриархата за границей" , - рассказывает отец Сергей.
Также Бережной добавил, что священники УПЦ МП пытаются мимикрировать под текущую ситуацию, то есть, что выгодно в это время, то и делаем, где надо, мы побудем украинцами, а где надо, будем Московским патриархатом.
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"Верующие озадачены многими вещами. И тем, что священники, которые едут в Европу так много лет их обманывали, говорили, что Запад это "темная сторона и зло, разврат". И тем, что они пытаются открывать приходы; это, кстати, противоречит каноническим правилам", - говорит священник ПЦУ.
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