В Лавре второй раз за две недели молились на украинском языке, литургию провели Крещение.

Литургию на Праздник Богоявления, в народе его лучше знают как Крещение, глава ПЦУ Эпифаний совершил в Успенском соборе, говорится в ТСН.

"Мы были и на Рождество здесь, и сейчас, и будем в дальнейшем приезжать, потому что я считаю, что в таких украинских святынях должна звучать только украинская молитва", — убеждена женщина, приехавшая специально на литургию из Ровенской области.

Киевский митрополит вспомнил во время проповеди трагедии в Днепре и Броварах, упоминает каждого из погибших поименно.

«Мы уже вторично совершаем божественную литургию в этом соборном храме Печерской лавры. Во времена большого горя и страданий, которые принесла в наш общий дом война развязана проповедниками идеологии "русского мира", — сказал Эпифаний.

Священники говорят, уже планируют следующее богослужение, ПЦУ будет здесь на все большие праздники.

Напомним, в небе над Киевом заметили редкое явление на Крещение Господне: "это хороший знак".

Также сообщалось, что оба купола церкви рухнули: под Киевом горит храм ПЦУ, кадры с места.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Москве вспыхнул сильный пожар на территории храма.