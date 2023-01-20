Литургию на Праздник Богоявления, в народе его лучше знают как Крещение, глава ПЦУ Эпифаний совершил в Успенском соборе, говорится в ТСН.
"Мы были и на Рождество здесь, и сейчас, и будем в дальнейшем приезжать, потому что я считаю, что в таких украинских святынях должна звучать только украинская молитва", — убеждена женщина, приехавшая специально на литургию из Ровенской области.
Киевский митрополит вспомнил во время проповеди трагедии в Днепре и Броварах, упоминает каждого из погибших поименно.
«Мы уже вторично совершаем божественную литургию в этом соборном храме Печерской лавры. Во времена большого горя и страданий, которые принесла в наш общий дом война развязана проповедниками идеологии "русского мира", — сказал Эпифаний.
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Священники говорят, уже планируют следующее богослужение, ПЦУ будет здесь на все большие праздники.
Напомним, в небе над Киевом заметили редкое явление на Крещение Господне: "это хороший знак".
Также сообщалось, что оба купола церкви рухнули: под Киевом горит храм ПЦУ, кадры с места.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Москве вспыхнул сильный пожар на территории храма.