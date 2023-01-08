Накануне предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний назвал богослужение по случаю Рождества Христова в Успенском соборе Киево-Печерской лавры историческим событием, которое проходит в историческом месте. Оно стало возможно после того, как государство вернуло в свою собственность два храма лавры – Свято-Успенский собор и Трапезную церковь.

Тем временем главарь российских попов патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) 8 января также решил высказать свое мнение по поводу церковной ситуации в Украине. Глава РПЦ сделал бредовый прогноз, о том, что церковные «расколы» в Украине скоро прекратятся, а светская власть в стране сменится. Об этом сообщает издание meduza.

Патриарх Кирилл

"Следа не будет от раскольников, потому что они выполняют злую, дьявольскую волю, разрушая православие на киевской земле. Думаю, что не так долго ждать… И точно знаем — что как исчезли обновленцы, так исчезнут и [нынешние] раскольники. Как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на Церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной", — заявил Гундяев.

патриарх Кирилл

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Напомним, что россия продолжает стягивать военную технику в Беларусь, эшелоны идут прямо под жилыми домами.

Также сообщалось, что в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что российский самолет рухнул между домами - появились кадры.