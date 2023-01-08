7 января этого года прошла первая в истории литургия предстоятеля ПЦУ в Киево-Печерской лавре, что вызвало бурную реакцию главы РПЦ Гундяева.

Накануне предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний назвал богослужение по случаю Рождества Христова в Успенском соборе Киево-Печерской лавры историческим событием, которое проходит в историческом месте. Оно стало возможно после того, как государство вернуло в свою собственность два храма лавры – Свято-Успенский собор и Трапезную церковь.



Тем временем главарь российских попов патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) 8 января также решил высказать свое мнение по поводу церковной ситуации в Украине. Глава РПЦ сделал бредовый прогноз, о том, что церковные «расколы» в Украине скоро прекратятся, а светская власть в стране сменится. Об этом сообщает издание meduza.

"Следа не будет от раскольников, потому что они выполняют злую, дьявольскую волю, разрушая православие на киевской земле. Думаю, что не так долго ждать… И точно знаем — что как исчезли обновленцы, так исчезнут и [нынешние] раскольники. Как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на Церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной", — заявил Гундяев.

Напомним, что россия продолжает стягивать военную технику в Беларусь, эшелоны идут прямо под жилыми домами.

Также сообщалось, что в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что российский самолет рухнул между домами - появились кадры.