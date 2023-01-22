В Киево-Печерской Лавре второй раз за две недели провели литургию на украинском языке.

Литургию на Праздник Крещение совершилглава ПЦУ Эпифаний в Успенском соборе.

Киевский митрополит вспомнил во время проповеди трагедии в Днепре и Броварах, вспомнил каждого из погибших поименно.

Священники сообщили, уже планируют следующее богослужение, ПЦУ будет здесь на все большие праздники.

"За здоровье и Божью опеку для наших защитников и прекращение огня";

" Сохрани нашу мать Украину и весь народ !Многие Лета";

" За здоровье и Божью опеку всех воинов и защитников Украины. За мир, победу и процветание Украины ";

"Спасибо Господу за здоровье моей семьи, за прожитые годы, за все, что имею и прости нас грешных Слава Иисусу Христу";

"Христос крестится. Боже сохрани Украину";

"За здоровье всех пленных украинцев и всех раненых в бою за Украину";

" За здоровье и божью опеку моей семьи и всех защитников Украины";

" За здоровье семьи! За мир в Украине!";

"За здоровье всех стоящих воинов за целостность государства нашего и за народ наш";

"За здоровье, Божью опеку наших воинов ВСУ.Господи сохрани жизнь каждого", - пишут украинцы в комментариях под сохраненной трансляцией из Киево-Печерской Лавры, под которой больше 1 700 лайков, 1 200 комментариев, где украинцы молят Бога о мире, здоровье своих родных и всех украинцев.



Напомним, в небе над Киевом заметили редкое явление на Крещение Господне: "это хороший знак".

Также сообщалось, что оба купола церкви рухнули: под Киевом горит храм ПЦУ, кадры с места.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Москве вспыхнул сильный пожар на территории храма.