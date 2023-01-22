Литургию на Праздник Крещение совершилглава ПЦУ Эпифаний в Успенском соборе.
Киевский митрополит вспомнил во время проповеди трагедии в Днепре и Броварах, вспомнил каждого из погибших поименно.
Священники сообщили, уже планируют следующее богослужение, ПЦУ будет здесь на все большие праздники.
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"За здоровье и Божью опеку для наших защитников и прекращение огня";
" Сохрани нашу мать Украину и весь народ !Многие Лета";
" За здоровье и Божью опеку всех воинов и защитников Украины. За мир, победу и процветание Украины ";
"Спасибо Господу за здоровье моей семьи, за прожитые годы, за все, что имею и прости нас грешных Слава Иисусу Христу";
"Христос крестится. Боже сохрани Украину";
"За здоровье всех пленных украинцев и всех раненых в бою за Украину";
" За здоровье и божью опеку моей семьи и всех защитников Украины";
" За здоровье семьи! За мир в Украине!";
"За здоровье всех стоящих воинов за целостность государства нашего и за народ наш";
"За здоровье, Божью опеку наших воинов ВСУ.Господи сохрани жизнь каждого", - пишут украинцы в комментариях под сохраненной трансляцией из Киево-Печерской Лавры, под которой больше 1 700 лайков, 1 200 комментариев, где украинцы молят Бога о мире, здоровье своих родных и всех украинцев.
Напомним, в небе над Киевом заметили редкое явление на Крещение Господне: "это хороший знак".
Также сообщалось, что оба купола церкви рухнули: под Киевом горит храм ПЦУ, кадры с места.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Москве вспыхнул сильный пожар на территории храма.