УПЦ МП является неканонической, потому что не признана ни одной церковью, она позиционируется как самостоятельная и независимая в управлении и в структуре.

Как говорится в материале "Нового времени", УПЦ МП поменялась местами с бывшей УПЦ КП, которая была неканонической.

Сообщается, что сегодня в УПЦ присутствует несколько основных движений.

Первое – абсолютно праворадикальное

А это значит сохранить связь с Москвой и не уйти от своей, как они считают, «церкви-матери».

Они глубоко убеждены, что их мать – это Москва. В основном они представлены в епископате и в руководстве УПЦ

Второе — леворадикальное движение

Они выступают за то, чтобы отделиться от Москвы. Эта формула, которой они очень радуются, — мы независимы и самостоятельны в управлении и в структуре, и что, якобы, «мы более независимы, чем автокефальная ПЦУ, потому что мы миро варим и мы можем создавать зарубежные приходы» . Однако они никак не хотят понять, что их на Западе воспринимают только как часть РПЦ.

Еще есть одна часть, где хотят быть сами по себе. Они начали регистрировать независимые православные общины.

Но тогда у людей, ходящих в эту церковь возникают вопросы - будут ли они спасены. Для простого верующего человека этот принцип каноничности очень важен.

Напомним, в ПЦУ поделились мнением о "хороших" россиянах: "Они молчат и потворствуют злу".

Также сообщалось, что оба купола церкви рухнули: под Киевом горит храм ПЦУ, кадры с места.

Кроме того, Politeka.net писала, что тысячи украинцев молились во время литургии в Лавре: "Сохрани нашу Украину и весь народ".