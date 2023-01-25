Если бы российское общество не поддерживало эту идеологию "русского мира", то этой войны не было бы, об этом рассказал в программе "Время: Онлайн" на "5 канале" архиепископ Черниговский Нежинский ПЦУ Евстратий.

«Искажение понятий добра и зла происходит и у тех, кого отравила идеология „русского мира“. К сожалению, это ядовитость бывает столь глубокой", - считает архиепископ.

Также он добавил, что если бы россияне не соглашались с властью путина, если бы люди не согласились идти на убой на войну.

"Это же не путин бросает бомбы, не путин выстреливает сотнями ракеты, не путин устраивал камеру пыток для детей, которую нашли в Херсоне, не путин расстреливал мирных жителей Бучи, не путин сейчас разрушает Бахмут и Соледар и другие города и села Украины. Это делают конкретные военные, которые выполняют приказы, это делают конкретные военные преступники. Если бы они отказались это делать, что мог бы этот кремлевский карлик сделать сам один? Выстрелить из рогатки и все. А так это делают миллионы людей. И воплощается древняя мудрость – для победы зла нужно одно – чтобы добрые люди ничего не делали. Те, кто должен говорить, они молчат и потворствуют злу", - считает Архиепископ Черниговский Нежинский ПЦУ Евстратий (Заря).

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