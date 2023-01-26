Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.
Медиков вызвал другой мужчина, который сообщил, что двое пожилых людей, мужчина и женщина, устроили бой вилами и получили тяжелые травмы.
"Прибыв по указанному адресу, медики обнаружили пожилых мужчину и женщину с колотыми ранами брюшной полости, глаза и плеча. Обеим была оказана первая медицинская помощь на месте, после чего обоих госпитализировали в Килийскую больницу", — говорится в сообщении.
Медики сейчас спасают потерпевших.
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Ранее сообщалось, что работник военкомата пришел домой к мужчине, чтобы вручить повестку его брату.
На улицу вышел обвиняемый, схватил косу и пытался напасть на лейтенанта.
Остановился мужчина только после трех предупредительных выстрелов. В суде обвиняемый пояснил, что его разозлило то, что работники военкомата зашли во двор «без разрешения».
Свою вину он признал и раскаялся в содеянном. Житель Ровенщины отделался условным сроком за угрозы военному, который раздавал повестки.
Отметим, что инцидент произошел 13 сентября 2022 года.
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