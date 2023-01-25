Жители Киевской области сообщают, что сегодня свет был всего два часа.

Длительные отключения света 25 января связаны с низкими лимитами потребления, установленными национальной энергетической компанией "Укрэнерго". В настоящее время лимит составляет 50% от потребностей региона.

27% направляют населению и малому бизнесу, поскольку остальные уходят на критическую инфраструктуру и промышленность, сообщили в ДТЭК.

"За формирование лимитов для каждой области отвечает НЭК "Укрэнерго". Контролирует целесообразность этих просчетов для каждой области – Министерство энергетики.

Задача ДТЭК Киевские региональные электросети – соблюдать эти лимиты, чтобы сохранить работу энергосистемы в условиях постоянного дефицита", – говорят в ДТЭК.

Ранее сообщалоьсь, что предпринимателя из Одессы суд оштрафовал на 17 тысяч гривен из-за генератора.

Его оштрафовали за то, что он за деньги предоставлял посетителям доступ к своему копицентру с включенным генератором во время отключения света.

"Я говорю судье, что не понимаю, какой закон нарушил, я зарегистрирован как ФЛП, а продажи электроэнергии не было в принципе, это невозможно (для этого надо лицензия и от 5 МВт выработки). У меня есть все КВЭДы, есть основной вид деятельности и дополнительные... Даже не слушал. Мне так и не ответил никто, что я нарушил", — написал фигурант дела.

Напомним , денег за разрушенные квартиры могут не дать, депутаты хотят изменить Закон о компенсации.

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