26 января в церковном календаре – день памяти Ермила и Стратоника Сингидонских.

Они были двумя друзьями из Сингидунума (сегодня город Белград, Сербия), осужденных на мученическую смерть за христианскую веру.

Что запрещено делать в этот день

Запрещается засыпать рядом с кошкой, наши предки верили, что тогда можно потерять рассудок.

Нельзя обижать животное, иначе не будет счастья 7 лет подряд.

Домашним делам уделялось как можно меньше времени. И трудную работу можно было отложить на следующий день.

Народные приметы и традиции на 26 января

смотрели, какой сегодня день: лес трещит – морозы надолго, а если шумит – скоро будет оттепель;

кошка прячет мордочку – будет мороз, лижет лапку – солнечная погода, катается по полу – к теплой погоде;

если кошка скребет пол когтями – будет метель;

26 января котик ложится вверх животом – будет тепло;

если кошка садится на подоконник и смотрит в окно – ждите оттепели;

в печи плохая тяга – к теплу, а если сильная – будут морозы;

у окна 26 января щебечет синица – весна будет ранней.

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