Они были двумя друзьями из Сингидунума (сегодня город Белград, Сербия), осужденных на мученическую смерть за христианскую веру.
Что запрещено делать в этот день
- Запрещается засыпать рядом с кошкой, наши предки верили, что тогда можно потерять рассудок.
- Нельзя обижать животное, иначе не будет счастья 7 лет подряд.
Домашним делам уделялось как можно меньше времени. И трудную работу можно было отложить на следующий день.
Народные приметы и традиции на 26 января
- смотрели, какой сегодня день: лес трещит – морозы надолго, а если шумит – скоро будет оттепель;
- кошка прячет мордочку – будет мороз, лижет лапку – солнечная погода, катается по полу – к теплой погоде;
- если кошка скребет пол когтями – будет метель;
- 26 января котик ложится вверх животом – будет тепло;
- если кошка садится на подоконник и смотрит в окно – ждите оттепели;
- в печи плохая тяга – к теплу, а если сильная – будут морозы;
- у окна 26 января щебечет синица – весна будет ранней.
Напомним, украинцы выбрали политика 2022 года: какое место занял Валерий Залужный.
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