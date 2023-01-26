Они были двумя друзьями из Сингидунума (сегодня город Белград, Сербия), осужденных на мученическую смерть за христианскую веру.

Что запрещено делать в этот день

  • Запрещается засыпать рядом с кошкой, наши предки верили, что тогда можно потерять рассудок.
  • Нельзя обижать животное, иначе не будет счастья 7 лет подряд.

украинцы, улица, люди

Домашним делам уделялось как можно меньше времени. И трудную работу можно было отложить на следующий день.

Народные приметы и традиции на 26 января

  • смотрели, какой сегодня день: лес трещит – морозы надолго, а если шумит – скоро будет оттепель;
  • кошка прячет мордочку – будет мороз, лижет лапку – солнечная погода, катается по полу – к теплой погоде;
  • если кошка скребет пол когтями – будет метель;
  • 26 января котик ложится вверх животом – будет тепло;
  • если кошка садится на подоконник и смотрит в окно – ждите оттепели;
  • в печи плохая тяга – к теплу, а если сильная – будут морозы;
  • у окна 26 января щебечет синица – весна будет ранней.

погода, потепление, весна

Напомним, украинцы выбрали политика 2022 года: какое место занял Валерий Залужный.

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