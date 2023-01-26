Как сообщает погодный сайт Meteoagent , магнитная буря высокой интенсивности ожидается в четверг 26 января.

Это последняя магнитная буря в январе – больше в этом месяце дней с высокой солнечной активностью не будет.

Для того, чтобы облегчить свое самочувствие в дни магнитной бури, следует:

Больше бывать на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.

Не есть жирную, жареную, острую пищу и фастфуд.

Больше двигаться, делать зарядку.

Отказаться от кофе, энергетиков, алкоголя и сигарет.

Постараться спать не менее 7 часов в день.

Не вступать в конфликты, держаться подальше от источников стресса.

Чаще пить травяной или зеленый чай.

Следовать этим советам нужно не только в дни бури, но и за 2-3 дня до опасной даты. Тогда повышенная солнечная активность пройдет легче.

Ранее сообщалось, что в департаменте гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА сообщили, что из-за повышения уровня воды в реке Днепр произошло подтопление 131 домохозяйства в четырех населенных пунктах Черниговского района (с. Мнев, с. Пустынки, пгт Радуль и пгт Любеч).

Движение транспорта к восьми населенным пунктам Нежинского района осуществляется со стороны Сумщины.

Гидрометеорологи Черниговской области отмечают, что в этом году наблюдается самый большой зимний паводок на Десне за почти 130 лет наблюдений.

Напомним, в трагедии на переправе через Десну выжил только один.

Также сообщалось, что молодая украинка погибла на глазах у родителей, детей и любимого.

Также сообщалось, что в Киевской области произошла семейная драма - муж облил бензином свою гражданскую жену и поджег.