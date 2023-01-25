Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, следователи выяснили, что в соответствии с условиями контракта, который подписал с Министерством образования и науки Украины бывший ректор, такая форма начисления средств как премия не была предусмотрена.

Согласно материалам следствия, в течение 2018-2020 годов ректор давал своим подчиненным указания безосновательно начислять ему премии. В результате чиновник незаконно получил более 1, 3 млн гривен бюджетных средств.

Правоохранители сообщили бывшему ректору НАУ о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах.

За содеянное Исаенко грозит до двенадцати лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискация имущества.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП поймали на взятке мэра одного из городов в Одесской области и депутата местного совета.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали мэра Рени Одесской области сразу после получения 50 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Как утверждают в НАБУ, мэр и депутат горсовета потребовали 100 тысяч долларов за содействие в "решении" вопроса передачи в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га.

Напомним, подписан скандальный закон, который называли "кувалдой" – что изменится для тысяч украинцев.

Также сообщалось, что вручение повестки чуть не закончилось трагедией.

Кроме того, Politeka.net писала, о решающем этапе: сделано заявление относительно мобилизации, кто нужен в первую очередь.