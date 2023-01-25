Напомним, закон №8271 усиливает уголовную ответственность военных за невыполнение боевых приказов, бегство с поля боя или воинской части, пишет Politeka.net.

По состоянию на 24 января законопроект возвращен с подписью президента.

Законопроект 8271 был проголосован в ВР 13 декабря, его поддержали все политические силы, кроме "Голоса".

Он ужесточает наказание военных за нарушение дисциплины. Также запрещает судам смягчать наказание военным за непослушание, неисполнение приказа, угрозы начальнику или насилие против него, дезертирство, самовольный уход из воинской части или поля боя.

Увеличены сроки и штрафы за нарушение, вводится осмотр военной службой правопорядка резервистов и военнообязанных на факт опьянения.

Многие были против этого закона – так, 15 декабря была опубликована петиция с просьбой к Зеленскому ветировать законопроект и быстро набрала более 25 000 голосов (при необходимых для рассмотрения 25 000).

Так, ветеран батальона Айдар, глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий отмечал, что законопроект №8271 – кувалда для всех, кто в окопах, а не в тыловых штабах.

«Если законопроект №8271 вступит в силу закона, все те, кто реально, в окопах (а не в тыловых штабах) защищает нас с вами, в то же время окажутся вне любой правовой защиты...», - предупреждал Дикий.

Кроме того, бойцы ВСУ отмечали, что вместо благодарности военным, почти год сдерживающим полномасштабное вторжение и освобождающим территории, они получат тюрьму за малейшее несогласие или замечание командирам.

«Призываем Президента Украины Офис Президента Украины ветировать законопроект №8271 от 08.12.2022 и вернуть его на рассмотрение парламента», - отмечали юристы.

«За дисциплину - так должно быть, но когда командиры не обеспечили зимней формой, или требуют от солдат чтобы те отдавали им половину или больше зарплаты своей, а порой есть и бессмысленные приказы, есть, с тем тоже надо разбираться, а то получается, что в армии солдат ничего не стоит, а начальство может позволить себе все»,

«Да, дисциплина должна быть, но выполнять нелепые приказы командиров, которым безразличны к жизни наших детей, тоже неуместно. Иногда нужно прислушиваться и к простому солдату»,

«А командиры, которые бросают и убегают как крысы с поля боя, а ребята сами выбираются - те тоже будут нести наказание?», «Некоторые командиры и так сказать относятся не должным образом, а теперь совсем сделают бесправными простых солдат - это не правильно, они и так все мучения принимают на свои плечи!»,

«Нужно, чтобы каждый командир отвечал за каждого солдата. Офицеры быкуют, а солдата к ответственности? Рыба гниет с головы!»,

«Да, дисциплина необходима важна. Но бывает такие случаи, когда командир сознательно отдает приказ, зная заранее о гибели подчиненных и потом высказывается - хай едут, потом других пришлют -... Так увидел, услышали и испытал на своей шкуре, побратимов использовали, как приманку, чтобы обнаружить вражеские позиции…» , - писали возмущенные украинцы в соцсетях.

В свою очередь Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обращался к Президенту с просьбой подписать закон.

"Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдение, а "отказники" могут заплатить штраф, размер которого составляет до 10% боевых выплат или получить наказание с испытанием, это несправедливо", - говорил Залужный.

Основным моментом он назвал то, что в таком случае "оголенные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них".



"Часто потерянные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть", – подчеркивал Залужный.

По его словам, это в мирное время решить эту проблему можно посредством объяснений и убеждений, а "в условиях войны нужны быстрые действенные решения".

"Существует ли угроза усиления безнаказанности командиров? Нет, командиры так же несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие. И я полностью доверяю своим подчиненным. Признаю ли я наличие проблем, приводящих к самовольному уходу? Да, и работаю над их устранением". И проведенные успешные операции по освобождению территорий нашего государства - тому подтверждение", - говорил Залужный.

Напомним, оккупанты ведут наступление сразу на четырех направлениях.

Также сообщалось, что ВСУ получат серьезное преимущество: чем западные танки лучше российских.

Кроме того, Politeka.net писала, что у Путина и Лукашенко новый план наступления на Украину.