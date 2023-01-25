НАБУ и САП поймали на взятке мэра одного из городов в Одесской области и депутата местного совета.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали мэра Рени Одесской области сразу после получения 50 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Об этом сообщают пресс-службы органов.

«24 января 2023 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили на просьбе и получении неправомерной выгоды председателя и депутата одного из городских советов Одесской области», – сообщает САП.

Как утверждают в НАБУ, мэр и депутат горсовета потребовали 100 тысяч долларов за содействие в "решении" вопроса передачи в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га.

При получении первого транша в 50 тыс. дол. их разоблачили.

Следственные действия продолжаются. Лиц задерживают в порядке ст.208. Решается вопрос об уведомлении им о подозрении.

Напомним, подписан скандальный закон, который называли "кувалдой" – что изменится для тысяч украинцев.

Также сообщалось, что вручение повестки чуть не закончилось трагедией.

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