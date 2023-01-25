Как пишет Politeka.net, Екатерина Полищук (Пташка) - известная украинская парамедик, которая защищала находилась на Азовстали в Мариуполе. Защитница после этого попала в плен, а потом ее удалось обменять и вернуть в Украину. Теперь Екатерина активно ведет свой блог в телеграм, где в этот раз рассказала о том, как провела день.

"Всем добрый вечер, сегодня проведала раненых военных в больнице в Тернополе. Была у себя в колледже, тоже провела там встречу со студентами. Как всегда, конечно, не наделала миллиард фотографий и видео. С вами часто делюсь, чтобы вы знали, где я целый день пропадаю и почему сегодня нет кружочков. Как-то так. Замерзла, голодная, иду кушать, зато увидела много глаз, которые горят. Очень рада была поговорить с молодежью и приятно было увидеть наших военных, которые держатся. Всех вас очень сильно люблю, иду спать, очень устала", - рассказала Полищук в своем блоге.

Украинцы начали обсуждать публикацию Екатерины:

"Приятного аппетита и отдыхай, любим тебя";

"Береги себя, отдыхай. Любим тебя";

"Приятного аппетита) Хороших тебе снов и мы тебя тоже очень сильно любим".

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