Известная на всю Украину защитница "Азовстали", парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" вспомнила, как в госпитале в Мариуполе разговаривала с раненой 12-летней девочкой после операции. Тогда палаты были переполнены, и военнослужащая уступила ребенку свое место. Когда подросток проснулась после наркоза, начала спрашивать, где ее мама, ведь не знала, что той уже нет в живых.

Маму ребенка разорвал российский снаряд, а сама девочка получила множество ранений. Как призналась "Пташка" в интервью для YouTube-канала "Ходят слухи", после пережитого на войне и конкретно этого диалога она стала куда более закаленной и тяжело пробиваемой на эмоции.

"Приносят этого ребенка. У нее операция была на ноге. Град повредил ей ногу. С ней была тетя. Я спрашиваю, где ее родители. Тетя сидит в слезах и пока ребенок отходит он наркоза говорит: "Ее мама – моя сестра. На глазах дочки ее разорвало градом. Просто на мелкие части", – поделилась "Пташка".

После этого женщине нужно было побежать в соседнюю палату к другой родственнице. В это время девочка пришла в себя. Защитнице пришлось успокаивать ребенка, который потерял самого родного человека и чуть не погиб сам.

"Возле нее сидит какая-то тетя в военной форме. Она начинает плакать. Это запомнилось мне на всю жизнь. Я говорю: "Не волнуйся. Я украинская военная. Мы вас защитим. Мы никогда вас не оставим, мы вам поможем". Ребенок 12-ти лет, который говорит: "Где моя мама?", я ее успокаиваю словами, что все будет хорошо. А она мне говорит: "Для чего они сюда пришли? Для чего они нас убивают? Пожалуйста, спасите нас. Мы не хотим, чтобы они тут были". Услышав это от ребенка, как можно сказать, что ситуация неоднозначная?", – вспомнила парамедик, которая героически держала оборону Мариуполя.

Как призналась Полищук, хотя к постоянным потерям и невозможно привыкнуть, но все они сделали ее "стальной" и сильной. Чтобы справиться с болью, она много работала, приближала Родину к победе, пока не оказалась в российском плену, а вернувшись оттуда, – продолжила свое дело.

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