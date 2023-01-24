Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики (НКРЭКУ), оштрафовала уже 5 облэнерго за «несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии».

Такое решение было принято на заседании комиссии 24 января.

Штраф наложен на ДТЭК Киевские электросети и Одесские электросети.

На прошлой неделе аналогичные штрафы были наложены на Винницуоблэнерго, Волынеблэнерго и Черновцыоблэнерго.

На следующие заседания перенесены вопросы о штрафах во Львовоблэнерго, Тернопольоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ДТЭК Киевские региональные электросети и Полтаваоблэнерго.

Ранее сообщалось, что появились ошеломляющие кадры из Попасной Луганской области. С мая территория, которую теперь тяжело назвать городом, находится под контролем оккупантов.

«Раш*сты стерли с лица земли Попасную и поставили на ней крест. Заявили, что отказываются от восстановления, говорят - нецелесообразно, так что город должен остаться призраком. Ра*истские по**нки. Наша Попасная сегодня выглядит так…«русский мир» во всей красе…Город, который расцветает теперь только в воспоминаниях… Разрушен дотла…», - прокомментировал страшные кадры глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он также верит, что когда город вернется под контроль Украины, он будет восстановлен, и «пепелище станет снова садом».

Напомним, ранее министр Алексей Резников сделал резкое заявление на фоне скандала с продуктами для ВСУ.

Также напомним, что появилось продолжение в скандале с пропуском, который начальник патрульной полиции подарил своей девушке.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев ошеломили масштабы хищения продуктов для ВСУ.