Авария произошла на проспекте Правды, об этом сообщил телеграм-канал "Киев Реальный".
"Виноградарь, проспект Правды возле АТБ, произошло ДТП с участием общественного транспорта", – говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах можно увидеть последствия аварии.
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Информации о пострадавших на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что в центре Киева во вторник, 24 января, возле станции метро "Крещатик" грузовик протаранил 5 автомобилей.
В Печерском районе Киева во вторник, 24 января, возле станции метро "Крещатик" грузовик протаранил 5 автомобилей.
Грузовик, водитель которого не справился с управлением, покатился вниз по улице Лютеранской. По дороге грузовик таранил автомобили, которые там были припаркованы.
Остановился грузовик только недалеко у арки, возле Крещатика.
"Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и повредил 5 автомобилей по улице Лютеранской. Сейчас на городе работают сотрудники полиции, которые осматривают место ДТП и устанавливают все обстоятельства", — рассказали в полиции.
Напомним, в Киевской области произошла семейная драма - мужчина облил бензином свою гражданскую жену и поджег.
Также сообщалось, что военный швырнул гранату в полицейских и устроил стрельбу в Днепре.
Кроме того, Politeka.net писала, что грузовик покатился вниз улицы: масштабное ДТП произошло возле Крещатика в Киеве, кадры