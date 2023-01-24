В Подольском районе Киева троллейбус протаранил металлическое ограждение на обочине дороги.

Авария произошла на проспекте Правды, об этом сообщил телеграм-канал "Киев Реальный".

"Виноградарь, проспект Правды возле АТБ, произошло ДТП с участием общественного транспорта", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть последствия аварии.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в центре Киева во вторник, 24 января, возле станции метро "Крещатик" грузовик протаранил 5 автомобилей.

В Печерском районе Киева во вторник, 24 января, возле станции метро "Крещатик" грузовик протаранил 5 автомобилей.

Грузовик, водитель которого не справился с управлением, покатился вниз по улице Лютеранской. По дороге грузовик таранил автомобили, которые там были припаркованы.

Остановился грузовик только недалеко у арки, возле Крещатика.

"Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и повредил 5 автомобилей по улице Лютеранской. Сейчас на городе работают сотрудники полиции, которые осматривают место ДТП и устанавливают все обстоятельства", — рассказали в полиции.

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