Украинцев в Грузии могут эвакуировать в случае массового наплыва россиян.

В интервью "Европейской правде" временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил, что эвакуация может произойти при наличии реальных угроз жизни и безопасности украинцев.

"В случае возобновления прямого авиационного сообщения и рост реальных рисков безопасности, я хочу сказать, что на сегодня посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии", - заявил Касьянов.

На фоне значительного роста угрозы безопасного пребывания в Грузии в связи с аномальным наплывом россиян посольство всячески способствует возвращению наших граждан в Украину.

"Сейчас мы обсуждаем возможность организации специальных эвакуационных маршрутов именно для тех, наиболее уязвимых слоев населения Украины, которые действительно не имеют средств для возврата. При этом мы рассматриваем наземный транспорт как самый оптимальный", - информирует Касьянов.

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