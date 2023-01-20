Кроме того, Зурабишвили призвала унормировать пребывание граждан России в стране.
«Нам необходимо разработать нормативные акты – в трудовом законодательстве, при регистрации бизнеса, приобретении собственности (россиянами) или открытии русскоязычных школ», – заявила президент Грузии.
Саломе Зурабишвили отметила, что ранее уже просила правительство обратить внимание на приток россиян в Грузию, чтобы «общество чувствовало, что его национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются».
Президент Грузии также раскритиковала правительство за неопределенную позицию по отношению к Украине.
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«В то время, когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, по моему мнению и по мнению большей части грузинского общества, позиция правительства и власти партии, мягко говоря, непонятна», – говорится в заявлении президента Грузии.
Напомним, что стали известны новые сроки возможного наступления из Беларуси.
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Кроме того, Politeka.net писала, что москвичка упала на колени перед памятником Лесе Украинке.