Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила 20 января против возобновления авиасообщения с Россией.

Кроме того, Зурабишвили призвала унормировать пребывание граждан России в стране.

«Нам необходимо разработать нормативные акты – в трудовом законодательстве, при регистрации бизнеса, приобретении собственности (россиянами) или открытии русскоязычных школ», – заявила президент Грузии.

Саломе Зурабишвили отметила, что ранее уже просила правительство обратить внимание на приток россиян в Грузию, чтобы «общество чувствовало, что его национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются».

Президент Грузии также раскритиковала правительство за неопределенную позицию по отношению к Украине.

«В то время, когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, по моему мнению и по мнению большей части грузинского общества, позиция правительства и власти партии, мягко говоря, непонятна», – говорится в заявлении президента Грузии.

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