Возле памятника Лесе Украинке в Москве возник стихийный мемориал в память о погибших в Днепре.

Жители российской столицы несли цветы и игрушки, также кто-то оставил листок бумаги с напечатанными словами "зло не останется безнаказанным".

Также сообщалось, что стихийные мемориалы в память о жертвах российского ракетного удара в Днепре появились также в Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Сообщалось, что цветы у памятника Лесе Украинке в Москве неоднократно убирали, но люди продолжали приносить новые.

«Людской поток не заканчивается, несмотря на то, что рядом дежурят полицейские. На прямой вопрос, можно ли возложить цветы - полицейские ответили, что можно. В близлежащих цветочных магазинах закончились гвоздики, всё раскупили…», - сообщал в своем телеграм-канале журналист Александр Плющев, со ссылкой на подписчицу.

Также сообщалось, что вечером 17 января полицейские задержали четырех человек, которые пришли к памятнику Лесе Украинке в Москве с цветами.

Комментируя стихийный мемориал у памятника, журналист Александр Невзоров опубликовал фото неизвестной москвички, которая стоит на коленях.

«Истинное достоинство, истинная храбрость и гордость как раз и заключается в том, чтобы суметь встать на колени перед страданиями людей», - прокоментировал фото Невзоров, добавив, что режиму не удалось вытравить эти качества у всех россиян.

В то же время в Сети предположили, что букеты несут не россияне, а украинцы, которые живут в рф. Также многие сожалеют, что людей, способных на покаяние перед Украиной, в россии очень мало.

«Надежды мало, что россияне проснутся!», «Как жаль, что таких людей в россии очень мало!», «Жаль, что я не Москве - я бы тоже сходил. Прости Украина», «Это единицы. В многомиллионной стране...»,

«Не стройте иллюзий, это украинцы», «Надеюсь, женщина не в полиции», «Спасибо ей, смелая женщина», «Единицы таких! Остальные рады удачному попаданию», «До слез... сама бы поехала, но не имею права собой рисковать. Сизо меня убьет и может убить мою маму. Москва»,

«Единицы смелых честных людей все-таки есть», «Вычислят и посадят за дискредитацию армии. Очень жаль, ведь смелый и прекрасный человек!»,

«Увы, очень мало таких людей в России, очень мало....», «Человек спасает душу свою от оскотинивания в хлеву. И пусть помогут ей силы добра», - пишут пользователи соцсетей, комметируя снимок.

Многие также уверены, что стоять памятнику Лесе Украинки в Мосскве осталось недолго:

«Скоро Соловьев визжать про снос памятника будет», «Снесут памятник».

Напомним, 17 пропавших без вести и 12 неидентифицированных тел, - таковы данные в результате попадания российской ракеты в жилую многоэтажку Днепра.

«На данный момент российская ракета унесла 45 жизней. 12 тел и фрагментов тел еще не идентифицированы. За эти сутки опознали только трех человек. 17 человек остаются без вести пропавшими – разумеется, они могут быть среди тех, кого еще не узнали», - заявляла советница главы Днепропетровской ОВА Наталья Бабаченко.

Также сообщалось, что жительница взорванного дома в Днепре опубликовала фото мужа и соседей, которых убила российская ракета.

Ранее под завалами нашли беременную девушку - также погиб ее муж, который в последние секунды жизни закрыл любимую и нерожденного малыша собой.