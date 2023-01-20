О находке стало известно только сейчас.

Как пишет Politeka.net, о ней сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

«И об удивительном. На месте трагедии, в развалинах дома, была найдена очень большая сумма денег. Никто не спрятал ее, не присвоил. Сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции», - рассказл Филатов.

Сумма, валюта, упаковка по понятным причинам не разглашаются, однако мэру Днепра известны.

«Все, кого эта информация касается, могут обратиться в полицию и если вы сможете подтвердить сумму/валюту/упаковку деньги будут возвращены… Это народ победить нельзя», - написал мэр.

По обновленной информации, количество пострадавших в результате атаки на Днепр достигло 80 человек.

Число жертв – 46 человек. 11 погибших еще не опознаны. Продолжается познание и ДНК-экспертиза. 17 человек считаются без вести пропавшими.

Ранее Филатов сообщил, что есть вероятность того, что тела некоторых жертв трагедии могут никогда не найти

«Шансы найти кого-либо стремятся к нулю. По ночам была температура -3 и горело ракетное топливо. От тел остались просто фрагменты. Есть вероятность, что некоторые люди просто испарились», - говорил мэр Днепра о пропавших без вести.

Таким образом количество погибших может быть больше 50.

Также сообщалось, что под завалами дома обнаружили тела супругов - девушка была беременна.

Также сообщалось о гибели известного тренера – он ненадолго зашел домой перед тем, как встретиться со своей семьей, которая ждала его на улице.

Кроме того, Politeka.net писала, что художник предсказал ужасную трагедию в Днепре.