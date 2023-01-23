Как пишет Politeka.net, в Киево-Печерской лавре прошел концерт "Дух свободи" в воскресенье, в 14:00. Народный артист Украины Тарас Компаниченко вместе с группой "Хорея Козацька" выступил в храме. Об этом сообщает "Киев-Инфо" в своем тг-канале.
"Киев. Лавра. Трапезный храм.
Концерт..
#нам пишут. Еще неделю-месяц назад в этом храме молились. Сейчас – дают концерты "Хореї Козацької", - отмечено в публикации.
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Стоит отметить, что не всем украинцам понравилась эта идея, о чем они написали в комментариях на страничках артиста и коллектива в Фейсбук:
"В Церкви во время войны должна звучать молитва!!!";
"Это так по-европейски: вместо молитвы в храме концерт".
Представители группы "Хорея Козацька" решили ответить на хейт, написав ответит в комментариях: "Кто молится поя, тот молится дважды".
А некоторые фанаты были рады такому мероприятию в храме:
Напомним, тысячи украинцев молились во время литургии в Лавре
А еще Politeka сообщала, что в ПЦУ рассказали, как часто будут проводить литургии в Лавре
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