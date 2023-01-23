В Киево-Печерской лавре прошел концерт "Дух свободи", на котором выступил Народный артист Украины Тарас Компаниченко с группой "Хорея Козацька".

Как пишет Politeka.net, в Киево-Печерской лавре прошел концерт "Дух свободи" в воскресенье, в 14:00. Народный артист Украины Тарас Компаниченко вместе с группой "Хорея Козацька" выступил в храме. Об этом сообщает "Киев-Инфо" в своем тг-канале.

"Киев. Лавра. Трапезный храм.

Концерт..

#нам пишут. Еще неделю-месяц назад в этом храме молились. Сейчас – дают концерты "Хореї Козацької", - отмечено в публикации.

Стоит отметить, что не всем украинцам понравилась эта идея, о чем они написали в комментариях на страничках артиста и коллектива в Фейсбук:

"В Церкви во время войны должна звучать молитва!!!";

"Это так по-европейски: вместо молитвы в храме концерт".

Представители группы "Хорея Козацька" решили ответить на хейт, написав ответит в комментариях: "Кто молится поя, тот молится дважды".

А некоторые фанаты были рады такому мероприятию в храме:

"Так хотела попасть, а она температура свалила. Такое впечатление, что я в вытеснении не позволяю себе концертов. Только соберусь, радуюсь мыслью... и сразу скашивает болезнь";

"Это был невероятный концерт!!!! Вдохновения, новых идей, новых авторов!!! Берегите себя!";

"Концерт невероятный"

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