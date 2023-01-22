В Верховной Раде в ближайшее время могут принять законопроект, который запретит езду некоторых транспортных средств.

Речь идет о проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно безопасности транспортных средств (№8369).

Дело в том, что народные депутаты планируют проголосовать вскоре за дополнительные ограничения на допуск автомобилей выезжать дороги.

Если он будет принят, тогда с 1 ноября по 31 марта к езде не будут допускаться автомобили, которе имеют массу не более 3,5 тонн, и решили не оборудовать всесезонные и/или зимние шины на всех колесах транспортного средства.

За это будут предусматривать также и штрафы на этот период. Его сумма будет в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн).

Как скоро данный законопроект будет принят - неизвестно, но с высокой вероятностью он все же будет принят.

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