Речь идет о проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно безопасности транспортных средств (№8369).
Дело в том, что народные депутаты планируют проголосовать вскоре за дополнительные ограничения на допуск автомобилей выезжать дороги.
Если он будет принят, тогда с 1 ноября по 31 марта к езде не будут допускаться автомобили, которе имеют массу не более 3,5 тонн, и решили не оборудовать всесезонные и/или зимние шины на всех колесах транспортного средства.
За это будут предусматривать также и штрафы на этот период. Его сумма будет в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн).
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Как скоро данный законопроект будет принят - неизвестно, но с высокой вероятностью он все же будет принят.
Ранее сообщалось, что предпринимателя из Одессы суд оштрафовал на 17 тысяч гривен из-за генератора.
Его оштрафовали за то, что он за деньги предоставлял посетителям доступ к своему копицентру с включенным генератором во время отключения света.
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