Автор петиции аргументировал свое предложение тем, что многие простые украинцы из-за войны остались без работы, и платить задолженность по кредитам людям попросту нечем.

"Освободить всех неплатежеспособных граждан от уплаты пени, процентов, штрафных санкций, просроченных кредитов и в некоторых случаях от уплаты кредита на период военного положения потому, что все граждане Украины почувствовали последствия вторжения РФ и остались без работы и соответственно заработной платы", - пишет автор.

работа, работа в офисе

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция относительно отмены всех коммунальных платежей в районах, где идут постоянные обстрелы и боевые действия.

В частности, речь идет о Херсоне и Херсонской области.

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Автор петиции предлагает отменить оплату коммуналки до момента окончания боевых действий.



"Сейчас большинство людей остались без дохода, без работы, люди пытаются выжить. Люди в оккупированной области не могут получать ВПЛ, поскольку не временно перемещены. Люди не могут оплачивать коммунальные платежи", - говорится в обращении к президенту.

Напомним, что в Киевской области сын убил родную мать – тело женщины нашла дочь.

Также сообщалось, что жизнь украинской семьи оборвалась в один момент - жертвами очередной атаки со стороны оккупантов стали мать, отец и их 12-летний сын.

Кроме того, Politeka.net писала, что похоронили 22-летнюю Оксану, которую убила российская ракета.