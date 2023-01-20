Как пишет Politeka.net, завещание - документ, который может разрешить большинство потенциальных споров по разделу наследственного имущества, ведь в нем выражается воля собственника активов. Поэтому некоторые предполагают, что данный документ никто не может оспорить, но это не совсем так, передают "Про гроші".

Экспер Игорь Ясько рассказал, в каких случаях могут лишить наследства. Все наследники, кроме малолетних, несовершеннолетних, совершеннолетних нетрудоспособных детей наследника, нетрудоспособной вдовы (вдовца), а также нетрудоспособных родителей, могут быть лишены своей доли в случае недобросовестного поведения. А вот указанные выше в перечни лица не могут остаться без наследства, даже если их не было в завещании.

Специалист добавил, что лишить наследства могут в том случае, если наследник лишил жизни наследодателя или любого из претендентов на наследство. Но для этого нужно решение суда. При этом отмечено, если наследодатель знал о покушении, но не изменил свою волю, то данное правило отменяется.

Также могут лишить наследства тех, кто создавал препятствия при составлении завещания или мешал вносить в него оправки. В остальных случаях лишить право на наследство можно только в том случае, если завещание не было составлено. Тогда претендовать на наследство смогут наследники в порядке очередности.

Напомним, пенсионер едва не лишился жизни из-за сиделки

Также Politeka сообщала, что детей начнут лишать наследства, известна причина

А еще Politeka писала, что братья до смерти забили третьего после похорон матери



