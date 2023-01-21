На кадры попала ссора двух котов.

Серый стал образом людей, которые уже несколько суток сидят без света, а рыжий – компании ДТЭК.

Видео отозвалось у некоторых пользователей соцсетей болью и чувством несправедливости:

«Отключение света через каждые три часа, и днем ​​и ночью, когда стирка – не известно. Холодильник – портятся продукты питания, напитки, молоко, давление повышается, нервы, психолог, и травмы, гибель людей, Днепр тяжело переношу, измерить давление сложно, свечи постоянно, туалет, ванная комната с фонариком на шее, пережить как-то… Воют кошки, им не дают сосиски, молока не нальют, в темноте не видно, осталась ли там еда, или отключен холодильник все прокисло, пропало», «А что скажите на то, что свет отключают на 7 часов регулярно, а напротив по 8 часов свет есть? Это как объяснить?», «Вот совсем не смешно!», «Совсем не смешно, мы сидели трое суток без света».

Другие призвали своих соотечественников иметь совесть и не забывать об украинских защитниках, которые обмораживают конечности в окопах, рискуют жизнью каждое мгновение, но продолжают бороться за Украину.

«А в окопах ребята обмороженные без смены по 4 суток, а то и больше! Не стыдно? Если комфорта не хватает - помогите, скорее закончить войну, а нет - то не отсвечивай!», «Люди добрые, а ничего, что у нас война, люди гибнут, а вы жалуетесь, что нет света, лучше потерпеть без этого, чем остаться без дома и родных людей. Днепр – не простим!»,

«Всем тяжело, все мы в Украине, нам намеренно отрезали свет, не законно, тоже издеваются. Пока люди не станут действительно людьми, никто жить не будет, нам нужно собраться силой и духом исправлять ситуацию по возможности»,

«Света нет не из-за ДТЭК. А из-за России и ее обстрелов инфраструктуры. Разница есть!», «А при чем здесь ДТЭК? Ау, гоблины, война в стране!».

Также другие рассказали, как выживают на захваченных россией территориях: «А 7 месяцев слабо: света нет, газа нет, вода в колодце, еда на мангале – все прелести в оккупации».

Также сообщалось, что в Украине начат бесплатный обмен старых лампочек на светодиодные: где и какие документы нужно иметь.

Обменять старые лампы на светодиодные можно совершенно бесплатно.

Напомним, в ДТЭК объяснили, почему некоторым свет не выключают вообще.