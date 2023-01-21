Во Львовской области десятки населенных пунктов полностью или частично остались без света.

Речь идет о 83 населенных пунктах, сообщил глава ОВА Козицкий.

Из-за снегопадов во Львовской области по состоянию на 12:00 субботы без электроснабжения остались 30 населенных пунктов полностью и 53 – частично, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

"Больше всего – на Городоцком, Мостиском, Дрогобычском и Старосамборском направлениях", - написал глава ОВА в телеграм-канале.

Над восстановлением питания работают 133 энергетика, привлекли 46 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области спасатели фиксируют подтопление в некоторых микрорайонах областного центра Ужгород.

Подтоплено более 200 га сельскохозяйственных угодий в разных районах области, местные дороги. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области Наталья Батыр.

На реках Боржава и Рика размыты дамбы, в Мукачевском районе в селе Абранка произошел оползень.

На 6 утра 20 января в одном из микрорайонов Ужгорода было подтоплено 11 домохозяйств. Велась откачка воды.

Кроме того в области были подтоплены автодороги местного значения в Береговском и Мукачевском районах Закарпатской области.

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