Речь идет о 83 населенных пунктах, сообщил глава ОВА Козицкий.
Из-за снегопадов во Львовской области по состоянию на 12:00 субботы без электроснабжения остались 30 населенных пунктов полностью и 53 – частично, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
"Больше всего – на Городоцком, Мостиском, Дрогобычском и Старосамборском направлениях", - написал глава ОВА в телеграм-канале.
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Ранее сообщалось, что в Закарпатской области спасатели фиксируют подтопление в некоторых микрорайонах областного центра Ужгород.
Подтоплено более 200 га сельскохозяйственных угодий в разных районах области, местные дороги. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области Наталья Батыр.
На реках Боржава и Рика размыты дамбы, в Мукачевском районе в селе Абранка произошел оползень.
На 6 утра 20 января в одном из микрорайонов Ужгорода было подтоплено 11 домохозяйств. Велась откачка воды.
Кроме того в области были подтоплены автодороги местного значения в Береговском и Мукачевском районах Закарпатской области.
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