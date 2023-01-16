Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения, а также дополнительные ограниченные плановые.

Глава Минэнерго Герман Галущенко предупреждает, что следующие дни в энергетике будут трудными, поскольку вчера были "прилеты" сразу в нескольких областях по критической инфраструктуре.

После обстрела одна украинская ТЭС прекратила производство электроэнергии, а еще одна подверглась обстрелу, но продолжает работать. Последствия обстрелов ощутили на себе многие регионы Украины.

Хуже всего ситуация в Харькове и области, которые были полностью обесточены в результате ракетного удара. В столице удалось избежать поражения объектов критической инфраструктуры благодаря работе ПВО.

Однако в самой области были введены экстренные отключения электроэнергии после ракетных ударов.

В Винницкой области сегодня был поражён объект критической инфраструктуры. В Одесской области ракета попала в объект критической инфраструктуры, а осколки повредили еще и объекты транспортной инфраструктуры, которые работают в рамках зернового соглашения.

В Ивано-Франковской области под удар попал объект энергетической инфраструктуры.

Во Львовской области было несколько попаданий в один и тот же объект критической энергетической инфраструктуры, возможно введение аварийных графиков электроснабжения.

Российская пропаганда воспользовалась данной темой и фейк: все жители Украины якобы "получили новогодний подарок от властей" в виде увеличения тарифов. Фейк развенчали авторы сайта StopFake.

Напомним, несколько способов сохранить продукты в холодильнике, когда долгое время нет света: на что обратить внимание

А еще Politeka сообщала, что продолжительные отключения света: какими продуктами нужно запастись и как их правильно хранить

Также Politeka писала, как приучить организм самостоятельно бороться с жиром: плюсы и минусы способа