В ДТЭК рассматривается вопрос создания аварийных бригад, которые на жалобы граждан будут выключать дома, в которых есть свет.

Глава Никопольской райгосадминистрации Евгений Евтушенко опубликовал в своем Facebook пост о том, как пообщался с представителями ДТЭК. По словам чиновника, установленного графика отключений света пока соблюдать не удается, он постоянно корректируется в зависимости от ситуации в энергосистеме.

"Есть варианты, когда могут выключить раньше, чем через 4 часа. Но, обещают не допускать отсутствия света более четырех часов подряд. Отдельно ДТЭК рассматривается вопрос создания аварийных бригад, которые на жалобы граждан будут выключать дома, в которых есть свет", - сообщил Евтушенко.

Надо сказать, что пост главы РГА вызвал бурную дискуссию среди пользователей в комментариях:

"Это капец. А порадоваться, что хоть кто-то не страдает от отключений или договориться о подзарядке у них своих гаджетов? Нет! Лучше потребовать, чтобы и их отключили. И все равно, что у вас электроэнергия от этого не появится".

"Суть не в том, что у соседа есть, а у меня нет, выключите у соседа. Суть в том, что дтэк не соблюдает графики и равномерность. Одни люди мерзнут, потому что у них свет 2 часа в сутки, а у других по 20 часов в сутки. Это не нормально. Давайте и тому, и тому по 10, и будет счастье".

"То есть, вместо того, чтобы пойти и зарядить гаджет к соседу, погреться, или еще что-то – жалуемся – и выключают всех. Ну, это вообще трэш".

"С некоторыми людьми и врага не надо, потому что свои заклюют".

"А еще можно вообще не включать, будем в темноте, зато все, вот все будут счастливы дофига".

"Не поверила глазам, зашла убедиться. Последний абзац – это ужас!".

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