В Украине в результате очередного ракетного удара РФ повреждение критической инфраструктуры, из-за чего в ДТЭК призывают граждан готовиться к "тяжелым дням, а возможно, и неделям", связанным с генерацией. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация с электроэнергией из-за атак РФ сложна, поэтому в стране будут действовать не только плановые, но и экстренные отключения. Они продлятся не один день.

"К сожалению, произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно и неделям, чтобы иметь возможность частично восстановить то, что было повреждено", — сообщил Дмитрий Сахарук и добавил, — "Ситуация здесь до сих пор сложная".

Напомним, пресс-служба "Укрэнерго" заявила, что в Украине 15 января идет восстановление объектов критической инфраструктуры после 12-го ракетного удара россии. Сейчас ведутся ремонтные работы на всех поврежденных обстрелами объектах. Ограничения потребления действуют в течение всех суток. При их превышении будут применены аварийные отключения. Следовательно, для потребителей сроки отключений могут увеличиться.

Как известно, 14 января россия очередной нанесла массированный удар по Украине. Попадание в энергетические объекты зафиксировано в пяти областях – Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Харьковской.

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