Как пишет Politeka.net, потребление электроэнергии в Украине осталось на пятничном уровне. При этом генерация электроэнергии уменьшилась, так как пришлось отправить в аварийный ремонт один из энергоблоков на ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в Фейсбук.

При этом отмечается, что из-за уменьшения генерации электроэнергии пришлось снизить лимиты потребления.

"Из-за уменьшения общего производства электроэнергии всем облэнерго доведены сниженные лимиты потребления на все сутки. Напоминаем, каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения", - написали в "Укрэнерго".

Также отмечается, что несмотря на работу энергетиков ремонт проводить все сложнее. Все из-за того, что после каждой атаки противника процесс усложняется.

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