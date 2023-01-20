На Горбаковском водозаборе (близ Гощи) воду освятил московский поп Михаил Петров. Его пригласили представители облводоканала.
Об этом пишет пресс-служба Ровенского областного совета.
Руководителя областного водоканала вызвали в разговор. Он так и не смог объяснить, чья была идея пригласить представителя УПЦ МП на освящение воды.
В облсовете отметили, что такое решение было бессмысленным и диким. Московские попы благословляют россиян заливать Украину кровью и в то же время освящают у нас воду.
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В облводоканале также обнародовали пост со фотографией московского попа. В сообщении подчеркнули, что освященная вода течет на Крещение в кранах ровенчан. После огласки пост удалили.
В Ровенской области пообещали найти виновного в откровенной провокации и принять кардинальные решения.
Напомним, в храме Московского патриархата перепели известную песню: "Отец наш Онуфрий, УПЦ нам мать".
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