На Горбаковском водозаборе (близ Гощи) воду освятил московский поп Михаил Петров. Его пригласили представители облводоканала.

Об этом пишет пресс-служба Ровенского областного совета.

Руководителя областного водоканала вызвали в разговор. Он так и не смог объяснить, чья была идея пригласить представителя УПЦ МП на освящение воды.

В облсовете отметили, что такое решение было бессмысленным и диким. Московские попы благословляют россиян заливать Украину кровью и в то же время освящают у нас воду.

В облводоканале также обнародовали пост со фотографией московского попа. В сообщении подчеркнули, что освященная вода течет на Крещение в кранах ровенчан. После огласки пост удалили.

В Ровенской области пообещали найти виновного в откровенной провокации и принять кардинальные решения.

Напомним, в храме Московского патриархата перепели известную песню: "Отец наш Онуфрий, УПЦ нам мать".

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