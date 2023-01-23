В феврале верующие украинцы будут отмечать Масленицу, а также встретят Мясопустную неделю, которая откроет Великий пост.

Последний зимний месяц богат церковными праздниками и событиями.

Церковные праздники в феврале 2023

5 февраля - Неделя о Митаре и Фарисее;

6 февраля – Начало сплошной недели Мытаря и Фарисея;

12 февраля - Неделя о блудном сыне, последнем дне сплошной недели Митаря и Фарисея;

15 февраля – Сретение Господне;

18 февраля – Всемирная Мясопустная суббота;

19 февраля – Неделя о Страшном суде;

20 февраля – Первый день Масленицы (Сырной недели).

26 февраля - Последний день Масленицы (Сырная неделя), Воспоминание Адамова изгнания, Прощенное воскресенье;

27 февраля – Начало Великого поста.

Масленица в 2023 году: с 20 февраля по 26 марта.

Родительские субботы в феврале (дни поминовения умерших)

Вселенская родительская суббота (Мясопустная) в 2023 году: 18 февраля 2023 года.

Напомним, в небе над Киевом заметили редкое явление на Крещение Господне: "это хороший знак".

Также сообщалось, что оба купола церкви рухнули: под Киевом горит храм ПЦУ, кадры с места.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Москве вспыхнул сильный пожар на территории храма.