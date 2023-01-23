Последний зимний месяц богат церковными праздниками и событиями.
Церковные праздники в феврале 2023
5 февраля - Неделя о Митаре и Фарисее;
6 февраля – Начало сплошной недели Мытаря и Фарисея;
12 февраля - Неделя о блудном сыне, последнем дне сплошной недели Митаря и Фарисея;
15 февраля – Сретение Господне;
18 февраля – Всемирная Мясопустная суббота;
19 февраля – Неделя о Страшном суде;
20 февраля – Первый день Масленицы (Сырной недели).
26 февраля - Последний день Масленицы (Сырная неделя), Воспоминание Адамова изгнания, Прощенное воскресенье;
27 февраля – Начало Великого поста.
Масленица в 2023 году: с 20 февраля по 26 марта.
Родительские субботы в феврале (дни поминовения умерших)
Вселенская родительская суббота (Мясопустная) в 2023 году: 18 февраля 2023 года.
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Напомним, в небе над Киевом заметили редкое явление на Крещение Господне: "это хороший знак".
Также сообщалось, что оба купола церкви рухнули: под Киевом горит храм ПЦУ, кадры с места.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Москве вспыхнул сильный пожар на территории храма.