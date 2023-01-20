В Москве установили системы противовоздушной обороны прямо на крыши двух зданий.

В сети высмеяли страх россиян, которые еще год назад пытались "взять Киев за три дня", а теперь тянут системы ПВО на крыши в центре российской столицы.

Так, на крыше бизнес-центра в Тетеринском переулке и здания российского Минобороны поставили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

Ранее сообщалось, что в Днепре задержана целая агентурная сеть главного управления генштаба вооруженных сил россии.

По имеющимся данным, задержанные передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Эти сведения они использовали для подготовки и осуществления ракетных ударов по городу.

Но и это еще не все – после обстрелов агенты появлялись на местах «прилетов», чтобы установить последствия атак и повторно их скорректировать.

Кроме того, российские агенты собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений сил обороны на территории региона, пытаясь выявить позиции украинской системы ПВО. Эту информацию они передавали представителям гру через резидента группы.

❗️СБУ знешкодила агентурну мережу російського гру, яка коригувала ракетні удари по Дніпру



➡️ https://t.co/uaCe1YNoWa pic.twitter.com/OivOjzDyle — СБ України (@ServiceSsu) January 20, 2023

Также сообщалось, что мошенники взялись за девушку, чудом выжившую после попадания ракеты в Днепре.

Кроме того, Politeka.net писала, что жительница дома в Днепре опубликовала фото, на котором сняты ее муж и соседи, убитые российской ракетой.

Также сообщалось, что в Днепре под завалами обнаружили беременную девушку.