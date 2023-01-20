В сети высмеяли страх россиян, которые еще год назад пытались "взять Киев за три дня", а теперь тянут системы ПВО на крыши в центре российской столицы.
Так, на крыше бизнес-центра в Тетеринском переулке и здания российского Минобороны поставили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".
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Ранее сообщалось, что в Днепре задержана целая агентурная сеть главного управления генштаба вооруженных сил россии.
По имеющимся данным, задержанные передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Эти сведения они использовали для подготовки и осуществления ракетных ударов по городу.
Но и это еще не все – после обстрелов агенты появлялись на местах «прилетов», чтобы установить последствия атак и повторно их скорректировать.
Кроме того, российские агенты собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений сил обороны на территории региона, пытаясь выявить позиции украинской системы ПВО. Эту информацию они передавали представителям гру через резидента группы.
Также сообщалось, что мошенники взялись за девушку, чудом выжившую после попадания ракеты в Днепре.
Кроме того, Politeka.net писала, что жительница дома в Днепре опубликовала фото, на котором сняты ее муж и соседи, убитые российской ракетой.
Также сообщалось, что в Днепре под завалами обнаружили беременную девушку.