Девушка, которую спасли из разрушенного дома в Днепре, обратилась к украинцам за помощью.

Девушка, которую достали с 6 этажа разрушенного в Днепре 14 января дома, - 23-летняя Анастасия Швец. Лишь несколько месяцев назад она потеряла на войне своего любимого, а теперь осталась без дома. Судьба ее родителей, также в момент трагедии находившихся в квартире, не известна.

Настя вынуждена была обратиться к украинцам за денежной помощью, разместив номер своей карты. Кроме тысяч неравнодушных украинцев, которые помогают девушке, нашлись единицы, которые решили нажиться на ее горе, или обвиняют саму пострадавшую в мошенничестве.

"Мне больно даже не от того, что кто-то считает меня мошенником, а от того, что всю эту грязь пишут под постом моего любимого. Он был смелым воином здесь, а теперь он воюет на стороне ангелов-хранителей. Оставьте его пост в покое, пожалуйста", - подчеркнула Анастасия.

Девушка показала свои исцарапанные ноги и рану на лице, но добавила, что держится и пытается верить в лучшее.

Она показала страницы мошенников, которые от ее имени собирают деньги.

"Вот это уже мошенники. Дорогие, не удивительно, что кто-то хочет заработать деньги, но такой способ - это отвратительно", - написала Швец.

В субботу, 14 января, российская ракета уничтожила подъезд девятиэтажки в Днепре. Уже подтверждена гибель 21 жителя, среди них ребенок. Более 70 человек получили ранения. Спасательная операция продолжается, остается неизвестной судьба еще 35 человек. Предварительно, вражеский удар разрушил 72 квартиры и повредил еще более 230 квартир.

Напомним, в прифронтовой Авдеевке скончалась шестилетняя девочка, родных которой уговаривали эвакуироваться.

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