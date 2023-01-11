О тяжелой ситуации рассказал волонтер Александр Качура, пишет Polite.net.

По его словам, в Бахмуте остаются гражданские – люди не хотят уезжать.

«Это все в головах родителей, мы вчера могли вывезти семью, но люди не хотят уезжать. То некуда, то нет денег. Знаю семью, живущую в подъезде с маленьким ребенком, он только родился. Может, месяца два назад, три. Были тяжелые роды», – рассказал Качура в эфире Эспрессо.

По его словам, ребенок родился в Бахмуте, в больнице.

«Они приняли решение из Бахмута не уезжать, потому что транспортировка женщины вызывает сомнения. Очень много таких ситуаций. И лежачие люди есть. Я не знаю, чего они ждут на самом деле, но это очень тяжело. Мы вчера были в подвале многоэтажки, там плюс пять. Там мерзнут руки, как можно жить, спать – я не представляю. Но люди категорически не хотят уезжать», – объяснил Качура.

Волонтер также добавил, что больше всего люди в Бахмуте нуждаются в топливе, генераторах, буржуйках, дровах, лекарствах, питьевой воде.

«Все остальное… Им лучше уезжать», - подчеркнул Качура.

Напомним, ранее сообщалось, какие сейчас имена дают украинцы своим детям.

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Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация со светом резко ухудшилась.