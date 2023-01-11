О тяжелой ситуации рассказал волонтер Александр Качура, пишет Polite.net.
По его словам, в Бахмуте остаются гражданские – люди не хотят уезжать.
«Это все в головах родителей, мы вчера могли вывезти семью, но люди не хотят уезжать. То некуда, то нет денег. Знаю семью, живущую в подъезде с маленьким ребенком, он только родился. Может, месяца два назад, три. Были тяжелые роды», – рассказал Качура в эфире Эспрессо.
По его словам, ребенок родился в Бахмуте, в больнице.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Довели людей": новый взрыв прогремел под Киевом, от магазина почти ничего не осталось
"У меня слезы выступили": Зибров рассказал, дружит ли сейчас с Повалий и Лихутой
Судья "Україна має талант" Кот похвастался красоткой женой, фото: "Такие котики..."
"В счетах не те кубы, что в показателях": в Нафтогазе ответили на серьезные претензии
«Они приняли решение из Бахмута не уезжать, потому что транспортировка женщины вызывает сомнения. Очень много таких ситуаций. И лежачие люди есть. Я не знаю, чего они ждут на самом деле, но это очень тяжело. Мы вчера были в подвале многоэтажки, там плюс пять. Там мерзнут руки, как можно жить, спать – я не представляю. Но люди категорически не хотят уезжать», – объяснил Качура.
Волонтер также добавил, что больше всего люди в Бахмуте нуждаются в топливе, генераторах, буржуйках, дровах, лекарствах, питьевой воде.
«Все остальное… Им лучше уезжать», - подчеркнул Качура.
Напомним, ранее сообщалось, какие сейчас имена дают украинцы своим детям.
Также стали известны фамилии скандальных украинцев, лишенных гражданства.
Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация со светом резко ухудшилась.