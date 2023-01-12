Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

Потока на эвакуацию, по его словам, нет. За последние две недели не уехало ни одного человека, никто не звонит и не просит об эвакуации. При этом морозы в прифронтовом городе ночью достигают почти 20 градусов.

"Это просто ужас. У нас сегодня такой случай. Ночью умерла девочка шести лет. Предварительно это сердечный приступ. Была с бабушкой, мама где-то за границей на заработках, отца нет - умер. И это просто кошмар. С вечера у ребенка начали неметь руки и ноги, бабушка никому ничего не сказала. И вот… Мне как отцу троих детей… я не могу спокойно к этому относиться…", - сказал Барабаш в эфире Эспрессо.

О трагедии с девочкой рассказал и волонтер волонтер Влад Маховский.

«Просто боль… эта маленькая девочка, Эля сегодня умерла в Авдеевке… Ей было шесть лет… Первый раз я ее увидев в подвале, где она была со своей бабушкой и дедушкой, ее слова, там в подвале, были : "... мне страшно". Предложил ее опекунам, бабушке и дедушке эвакуироваться, не захотели... Через время еще посетил, убеждал эвакуироваться, не захотели».

По словам Маховского, на шестилетие Эли он привозил торт и подарок, но "опекуны" мягко отказали от встречи с девочкой".

«Потом они в старую Авдеевку переехали, заезжал и туда, но от встречи с малышкой отказали... Боль, ужасная боль, ребенок, которую видел пару раз но "запал в душу", это малыш с большими и доверчивыми глазами... Как спасти этих детей?», - написал волонтер на своей странице в Facebook.

В свою очередь Барабаш рассказал, что нет ни одного закона, который позволил бы эвакуировать детей насильно.

"Нет никакого законного механизма, как принудительно вывозить этих детей из города. К сожалению, нет. В таких громадах как у нас – мы постоянно настаиваем, с нардепами говорим – примите, наконец, необходимый закон. У нас есть военное положение, это в любом случае ограничения прав и свобод людей. А такие безответственные родители, дедушки-бабушки подвергают детей опасности", – подчеркнул председатель ВГА.

Напомним, в Бахмуте семья с новорожденным ребенком живет в подъезде.

Также сообщалось об известном украинском актере, который получил тяжелое ранение.