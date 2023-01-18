Жители дома, который был разрушен российской ракетой, вместе праздновали Новый Год.

Фото опубликовала Ольга Кореновская – супруга известного тренера по боксу Михаила Кореновского.

Напомним, Михаил Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области. 14 января он после соревнований ненадолго зашел домой, жена и двое детей ждали на улице - семья собиралась прогуляться по городу. Михаил погиб под завалами.

«Мы вместе встречали Новый год... Соседи 8 и 9 этаж. На этой фотографии четыре человека погибли (мой муж, муж и жена и девочка 15 лет). Дети остались сиротами. А другие дети остались без отца», - написала Ольга, опубликовав фото.

Ольга также рассказала, что Михаил Кореновский был лучшим мужем и отцом.

На фото также можно увидеть соседей Кореновских – семья переселенцев из Никополя – Ирина и Максим Шевчук. Дети Ирины и Максима, 15-летняя Каролина и 9-летний Тимур чудом остались живы. В момент прилета они находились на улице и ожидали своих родителей.

В результате удара российской ракеты также погибла 15-летняя Мария Лебедь. Когда раздался взрыв, девочка находилась в квартире одна.

По уточненной информации, в Днепре в результате попадания российской ракеты в жилой дом погибли 45 человек, из них 6 детей. Однако жертв может оказаться еще больше.

Более двадцати человек числятся пропавшими без вести.

«Шансы найти кого-либо, они, к сожалению, стремятся к нулю. Во-первых, по ночам была температура -3. Во-вторых, горело ракетное топливо. От некоторых тел остались просто фрагменты. Сейчас порядка 25 числится пропавшими без вести. Мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тел не пропал, но мне докладывали, что, в принципе есть такая вероятность, что некоторые люди в прямом смысле слова просто испарились», - сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Также сообщалось, что в Днепре под завалами нашли беременную девушку.

Кроме того, Politeka.net писала о гибели родителей девушки, которая чудом спаслась после взрыва.