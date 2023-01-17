По последним данным, спасены 39 человек, пишет Politeka.net.
Отмечается, что спасательная операция в Днепре не будет закончена, пока не будут найдены тела всех погибших. Судьба 25 человек пока неизвестна.
Число жертв достигло 40, из них три ребенка.
«Более 63 часов продолжается спасательная операция в Днепре. На 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома. 39 человек спасены, 40 – погибли. 79 раненых, среди них 16 детей. В больницах сейчас 28 пострадавших, 10 – тяжелые. 25 жильцов дома разыскиваются», - сообщил руководитель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
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Среди пострадавших дети: оккупанты подло ударили ракетами по спящим людям
Среди погибших молодая пара, ожидавшая рождения малыша. Об этом сообщила народный депутат Валерия Заружко.
«…Только что под завалами нашли беременную женщину в объятиях мужа. Он пытался защитить любимую с малышом и закрыть собой во время обстрела», - сообщила Заружко на своей странице в Facebook.
Напомним, родители девушки, которая чудом выжила в Днепре, погибли.
Также сообщалось о гибели известного тренера – он ненадолго зашел домой перед тем, как встретиться со своей семьей, которая ждала его на улице.
Кроме того, Politeka.net писала, что художник предсказал ужасную трагедию в Днепре.