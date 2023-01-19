Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций» (№ 8371).

Об этом в телеграмме сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что законопроект направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защите национальных интересов.

«Проектом закона предусмотрено внесение изменений в ЗУ «О свободе совести и религиозных организациях», «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», которые делают невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое совершает вооруженную агрессию против Украины», - добавил депутат.

На сайте парламента законопроект зарегистрирован, но текст пока отсутствует.

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