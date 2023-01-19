Как пишет Politeka.net, народный депутат Украины Ярослав Юрчишин обратился в Генеральную прокуратуру Украины, чтобы проверить высказывания Митрополита Павла, которые он произнес во время Рождественской службы. Об этом сообщил сам нардеп в своем тг-канале.

Юрчишин отметил, что его смутили следующие слова Митрополита Павла:

"Успенский собор отдали раскольнику и самосвяту. Раскольник это Филарет, самосвят - Епифаний. Мне говорят помянуть Эпифания. Кого – сущего беса? Раскольника? Вся «мерзость» началась с Филарета.

Сегодня «властные Ироды» отвергают Христа, убивают не 14 тыс. младенцев, а миллионы людей. Как бес все мудро сделал. Под видом объединения они начали «гонку» на Церковь. Они хотят уничтожить Александра Невского. Это группа безбожников, бандитов, ведущих открытую войну против Церкви. Главное для них – не война. Главное – уничтожить святую соборную и апостольскую Церковь. То есть нас с вами отвлечь от Христа".

Депутат отметил, что он решил обратиться в Генпрокуратуру Украины, чтобы они проверили слова Митрополита. Им тоже показались эти высказывания занимательными. Поэтому против священника УПЦ МП открыто уголовное производство и начато расследование.

Напомним, в храме Московского патриархата перепели известную песню

А еще Politeka сообщала, что у скандального митрополита Павла еще пять лет назад был найден "темник" из рф

Также Politeka писала, что в центре Киева готовятся снести храм УПЦ МП, названа причина



